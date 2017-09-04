Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в августе

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста «Локомотива» в августе. Победу одержал полузащитник Мануэл Фернандеш, за которого проголосовали 6836 человек или 44,3 процента.
«Второе место занял Алексей Миранчук — 5856 голосов или 37,9 процентов. На третьем месте — Антон Миранчук — 952 голоса или 6,1 процента. На четвертом месте Дмитрий Баринов — 910 голосов или 5,9 процентов. На пятом — Джефферсон Фарфан — 860 голосов или 5,5 процентов. Всего в голосовании приняли участие 15414 человек», — информирует сайт «Локомотива».
В августе Фернандеш провел пять матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.
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