Зинченко: Исландия показала на Евро-2016, что умеет играть в футбол

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Исландии. Встреча состоится 5 сентября.
«Одну игру мы уже выиграли, но в то же время уже забыли о ней. Считаю, считаю, будет одна из самых важных игр за этот год. Я играл в Исландии 2 недели назад товарищеский матч, поэтому уже знаком с этой страной.
Исландия показала на Евро-2016, что она умеет играть в футбол. Теперь любая команда, которая играет против Исландии, настраивается на матч совсем по-другому. Нас ждет очень серьезная игра, нужно подойти к ней с полной ответственностью», — цитирует Зинченко пресс-служба ФФУ.
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