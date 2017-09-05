Усман Дембеле: не думаю заменить Неймара в «Барселоне»

Новый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле признался, что хочет как можно быстрее адаптироваться к философии игры каталонской команды. 20-летний французский футболист сказал это в ответ на вопрос о том, сможет ли он заменить в испанском гранде бразильского форварда Неймара, перешедшего в «ПСЖ».
«Я не думаю заменить Неймара в «Барселоне». Надеюсь, что адаптируюсь к команде. Узнаю Месси, Суареса, Иньесту и всех других игроков. А остальное оставим СМИ. Главный тренер нашей команды Эрнесто Вальверде сказал, что доволен моим переходом в «Барселону». Он ждёт от меня соответствующей работы и просил сохранять спокойствие», — цитирует Дембеле Mundo Deportivo.
Дембеле уверен, что был прав, пропуская тренировки «Боруссии» Д ради «Барселоны»