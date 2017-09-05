Новая Зеландия вышла в плей-офф отборочного цикла чемпионата мира — 2018

Национальная команда Новой Зеландии сыграла вничью со сборной Соломоновых Островов в ответном матче финала третьего отборочного раунда чемпионата мира — 2018. Матч в городе Хониара завершился со счётом 2:2, интересно, что оба своих гола хозяева забили с пенальти.
В первой игре противостояния сборная Новая Зеландия дома разгромила соперников из Соломоновых островов со счётом 6:1. Таким образом, новозеландцы как представители Океании получили право участия в плей-офф отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Команде предстоят стыковые матчи со сборной, ставшей пятой в отборочной группе квалификационного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
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