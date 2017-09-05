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У. Дембеле: Мбаппе пытался успокоить меня, когда трансфер в «Барсу» застопорился

5 сентября 2017, вторник. 21:31 Футбол

Новичок «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что в последнее время часто общался с партнёром по сборной Франции — Килианом Мбаппе, который, как и Дембеле, минувшим летом сменил клуб, перейдя из «Монако» в «ПСЖ».

«Мбаппе — очень хороший партнёр по команде. Мы много общаемся по телефону и часто говорили во время процесса моего перехода. Он рад за меня. Он пытался успокоить меня, когда трансфер застопорился. Килиан говорил, что это вопрос времени, а я просто хотел, чтобы всё это произошло как можно быстрее», — цитирует Дембеле Sport.es.

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Килиан Мбаппе Усман Дембеле
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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