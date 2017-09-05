Чалов: большое спасибо болельщикам, победили благодаря им

Нападающий молодёжной сборной России Фёдор Чалов прокомментировал домашнюю победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
«Не удавалось поначалу забить, но, видимо, за старание меня «наградили» — забил гол. Момент смутно помню — была подача с фланга, потом мяч подобрал Иван Обляков, пробил, но неудачно, мяч отскочил ко мне, я его обработал, Мелкадзе подсказал, что я один, и отправил мяч в ворота. Доволен, что удалось забить.
При такой поддержке приятно играть. Большое спасибо болельщикам — в такую погоду пришли за нас поболеть. Можно сказать, что победили благодаря им», — заявил футболист ЦСКА, чьи слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Напомним, матч проходил в Туле.
Гулиев: молодёжной сборной России надо поправлять реализацию