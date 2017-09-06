Сборная Перу выиграла у команды Эквадора в матче квалификации ЧМ-2018

Сборная Перу одержала гостевую победу над сборной Эквадора со счётом 2:1 в матче 16-го тура квалификации чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
Счёт во встрече был открыт лишь на 73-й минуте, когда точным ударом отметился нападающий перуанцев Эдисон Флорес. Всего через три минуты его соотечественик Паоло Уртадо удвоил преимущество своей команды, а на 80-й минуте форвард эквадорцев Эннер Валенсия с пенальти сократил отставание в счёте, но на большее у хозяев поля уже не хватило времени.