Эдегор продлил контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» продлил контракт с полузащитником Мартином Эдегором, который в данный момент выступает на правах аренды за «Херенвен». Об этом сообщил сам норвежский футболист.
«Да, мой контракт с «Реалом» будет по меньшей мере в силе немного дольше 2018 года. В данный момент не хотелось бы говорить много на этот счёт», — приводит слова Эдегора VG Sporten.
«Реал» приобрёл Эдегора зимой 2015 года у норвежского клуба «Стрёмсгодсет». Тогда СМИ сообщали, что он будет получать в неделю € 105 тыс. Аренда игрока оформлена до лета 2018 года.
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