Тите: что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите адресовал слова похвалы нападающему национальной команды Неймару после выездного матча отборочного турнира чемпионата мира с колумбийской сборной. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Я вспоминаю о трёх ударах Неймара, которые могли стать решающими. Это футболист, который всегда должен быть в действии. Я увидел Неймара очень сконцентрированным, что соответствует требованиям, предъявляемым всей команде. Что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии», — цитирует Тите Globoesporte.
Бразильцы ранее досрочно добились путёвки в финальную стадию ЧМ-2018, а колумбийцы ведут борьбу с шестью командами за оставшиеся три прямые путёвки на турнир.
Бразилия и Колумбия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018