Ярмоленко: будь результат иным, Украина могла почти обеспечить выход на ЧМ-2018

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение в выездной встрече отборочного раунда чемпионата мира — 2018 от команды Исландии (0:2).
«Нет какой-то стабильности. Но ничего, впереди ещё две игры, надо набирать шесть очков и проходить дальше. Когда команда забивает мяч, это придаёт ей сил. А нас это подкосило. После пропущенного мяча почему-то было тяжело собраться, а у них всё получилось. Болельщики гнали их вперёд.
Не могу сказать, что мы плохо играли, сейчас посмотрел статистику. Три удара в створ – два гола. Доля везения сыграла сегодня за них. Все ребята переживали. Отдали столько сил с Турцией, а сегодня проиграли. Снова все запутано. Не хочется, чтобы всё это было зря.
Мы разобрали соперника, знали, как он играет. Не могу сказать, что мы проиграли вчистую. Сейчас все расстроены. Будь результат иным, могли бы практически обеспечить себе выход на чемпионат мира. Через месяц приедем, разберём игру. Надо работать, а не опускать голову», – цитирует Ярмоленко «Террикон».