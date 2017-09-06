Руководство «Хаддерсфилда» может закрыть клубную футбольную академию

Руководство «Хаддерсфилд Таун» рассматривает возможность закрытия своей футбольной академии из-за отсутствия продуктивности. Об этом сообщает Daily Mail.
Председатель правления клуба Дин Хойл обсудил такой вариант с руководством на фоне проблем, связанных с отсутствием молодёжи, которая могла бы конкурировать за место в первой команде. Последним выпускником, оказавшимся в основной команде, стал Филип Биллинг, но и он в 2013 году перебрался в академию из датского «Эсбьерга».
Руководство «Хаддерсфилда» считает, что лучше потратить деньги на что-то другое, нежели содержать академию. Не исключено, что академия всё же продолжит работу, но финансирование будет сокращено.
Новичок АПЛ после трёх туров занимает в чемпионате Англии 3-е место. Таблицу Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».