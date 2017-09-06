Алексис Санчес: журналисты и плохие люди критикуют нас, не зная подробностей

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес после поражения от Боливии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года оставил сообщение в «Инстаграме». Футболист отметил, что журналисты и плохие люди позволяют себе критиковать, не зная подробностей.
«Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений. Надоедает каждый раз говорить себе я встану, вытирая слёзы после проигранного матча. Устаёшь рассказывать миру и людям, что всё хорошо. И худшее, что никто никогда не понимает, что вы чувствуете.
Я играю под седьмым номером в сборной Чили, и это огромная ответственность, поэтому мне жаль, что журналисты и плохие люди критикуют нас, не зная всех подробностей», — говорится в сообщении.
Экс-тренер юношеской сборной Чили: у Алексиса Санчеса лишний вес