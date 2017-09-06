Зинин: кандидатуру Луана отклонили, он не вписывается в модель игры «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, рассматривали ли «горожане» летом варианты приобретения нападающего «Гремио» Луана, а также полузащитника «Милана» Сусо.
«Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель «Краснодара», который играет в жёсткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жёсткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке. Как центрфорвард топ-легионер не нужен «Краснодару» – там играет Фёдор Смолов. Как фланговый игрок Луан уступает Вандерсону в умении обыграть один в один, а Классону – в работе на команду. На позиции чистой «десятки» на Луана возлагался бы большой набор дисциплинарных функций при обороне с действиями вперёд больше за счёт проникающих пасов.
Бразилец же совершенно другой. Он может решить эпизод, у него поставленный удар. Но под него пришлось бы менять схему, убирать Перейру, видоизменять функции форварда, обоих опорников. Поменялась бы вся структура игры. Луан – яркий краеугольный и дорогой футболист с большим эго. Он без раскачки должен играть в основе. Но в «Краснодаре» оперативно внедрить его было бы непросто, скорее всего, начались бы проблемы, которые могли бы ударить по команде.
Сусо – супервариант, но этим летом он был совершенно нереален. Ни один человек не смог бы привести его на адекватных условиях ни в один российский клуб", — цитирует Зинина «Бизнес online».