Одемвингие: на острове Папуа стрелу в спину можно получить прямо во время матча

Нападающий Питер Одемвингие, известный в России по выступлению за «Локомотив», а ныне защищающий цвета индонезийского клуба «Мадура Юнайтед», рассказал об особенностях местного футбола, а также о том, что команды в Индонезии сдают матчи.
«Новые боссы в футбольной федерации — люди серьёзные, чуть ли не с армией Индонезии связаны. Они хотят всё изменить и борются с такими вещами. Хотя мне рассказывали, что не так давно игроки брали деньги и сдавали матчи, а судьи боялись работать — потому что когда побеждала команда гостей, их просто избивали.
Сейчас всё меняется к лучшему, я сам это чувствую. Но некоторые вещи остаются. Например, четыре дня назад у нас была игра на острове Папуа. Я не полетел из-за травмы, но перед игрой мне рассказывали, что там до сих пор остались аборигены, которые ходят с луками и стрелами. Так что стрелу в спину можно получить на стадионе прямо во время матча. Ну или после — если выиграешь. Ха! Некоторые говорят, что это чушь, смеются, но, говорят, потом сами же едут туда с опаской и ходят по острову, оглядываясь назад.
Верю ли я? Нет дыма без огня. Поверьте, именно на этом острове такие вещи могут происходить, я уверен. Потому что даже здесь, в Сурубае, местные уверяют: да, на Папуа до сих пор всё это возможно! Да и наш босс, кстати, рассказывал, что там даже поздние матчи не проводят, потому что не могут гарантировать безопасность команды гостей. А один клуб там просто не транслирует свои матчи. Представляете?» — цитирует Одемвингие 8news.