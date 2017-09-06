Зинин: брать игроков после Бердыева – повышенный риск

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин объяснил, почему «быки» не пытались приобрести игроков «Ростова» минувшим летом.
«Почему «Краснодар» не участвовал в распродаже игроков «Ростова» летом? Можно каждого игрока обсуждать. Кудряшов. На какой позиции? Фёдор по своему уровню достойный игрок. И если бы «Краснодар» играл в три центральных защитника – мы бы его рассмотрели в первую очередь. Ерохин. Да, он бы укрепил позицию центрального полузащитника, но она и так в «Краснодаре» российская и проблем там нет. А деньги фигурировали немалые, что бы там не писали в прессе.
Или, например, Полоз – классный футболист для игры в два нападающих. Дима мне импонирует еще со времен дубля «Локомотива». У него быстрые ноги, он очень старательный, способный при этом выдать эпизод, имеющий неплохую статистику. Но как единственный центрфорвард (альтернатива Смолову) или фланговый игрок, смещающийся в мясорубку центральной оси (альтернатива Мамаеву) он не совсем соответствовал требованиям тренерского штаба.
Ну и потом, брать игроков после Курбана Бекиевича Бердыева – повышенный риск. У него они играют на своем максимальном уровне и редко кому удается поддерживать его в других условиях, в других стилях игры. У него игроки используют свои сильные стороны и прячут слабые. Бердыев берет футболиста и говорит, что конкретно от него требуется, а что ему категорически запрещено в той или иной фазе игры. В свое время я делал для «Динамо» заключение по Нобоа. И говорил им, что этот игрок, в голову которого Бердыевым вложена компьютерная программа. Он ответственно ее исполняет, но если предоставить ему свободу, то компьютер начнет подвисать. В итоге ни в «Динамо», ни в ПАОКе, ни сейчас в «Зените» мы не видели того Нобоа, который был у Бердыева", — цитирует Зинина «Спорт Бизнес online».