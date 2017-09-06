«Авангард» одолел «Факел», прервав серию из девяти матчей в ФНЛ без побед

«Авангард» победил «Факел» в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 44-й минуте Иван Подоляк вывел свою команду вперед. В середине второго тайма Аслан Дашаев забил второй мяч в ворота гостей.
«Авангард» прервал серию из девяти матчей в турнире без побед и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (12 очков). «Факел» (8 баллов) находится на предпоследней, 19-й строчке.
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