Роналдиньо: фанам «Ливерпуля» не о чем переживать, Коутиньо не откажется от игр

Бывший нападающий сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо выразил сомнение в информации, согласно которой полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может отказаться от участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Коутиньо дал понять, что хотел перейти в «Барселону». Он расстроен, ведь игра за «Барселону» – мечта футболистов. Но я уверен, у него еще будет такой шанс. В «Барселоне» показали, насколько сильно они хотят видеть у себя Филиппе. Не сомневаюсь в том, что эта трансферная сага не закончилась.
Несмотря на это, Коутиньо отдаст все силы в матчах за «Ливерпуль». Это черта его характера. К тому же ни один футболист не откажется играть в сезон перед ЧМ. Болельщикам «Ливерпуля» не о чем беспокоиться. Я не верю ни в одну из историй о том, что Коутиньо отказывается играть за клуб. Я его знаю, это не его путь», — цитирует Роналдиньо Daily Mail.