Петраков: не понимаю, куда мы будем вести российский футбол с такими судьями

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура ФНЛ с «Оренбургом» (0:0).
«Хорошая игра. Я считаю, что мы провели первый тайм достаточно сдержанно и понимали, что «Оренбург» — достойная команда. У них много ребят осталось с Премьер-Лиги, и цель – возвращение в элиту. Но, считаю, во втором тайме мы переиграли гостей во всех отношениях, только не в реализации. Судейский произвол на поле, я думаю, заслуживает отдельного внимания и вопросов.
Я просто не могу понять, куда мы дальше будем вести российский футбол, если у нас, начиная с первой лиги, так обслуживают матч и творят что-то непонятное. К ребятам вопросов нет, и все сегодня сыграли достойно, никто не выпал из игры. Вопросы только к одному товарищу и его помощникам. Явные моменты, и когда идут нарушения с одной стороны — он моментально свистит, а когда у нас идёт борьба, когда нашего игрока руками валят на газон, то свистка нет. Я уж не говорю про чистый пенальти на Деобальде, которого толкнул в спину Чиркин", — цитирует Петракова сайт ФНЛ.