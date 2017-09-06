Степаненко: сборная Украины пропустила от Исландии, и всё посыпалось

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение в выездном матче квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии (0:2).
«Мы знали, что будет тяжелый матч и что он будет именно таким, как получился, в плане того, как играла сборная Исландии. Если смотреть по первому тайму, то игра была равная, а где-то мы и вовсе имели преимущество.
Что произошло во втором тайме? Мы пропустили быстрый гол, после чего всё посыпалось. Начали выбрасываться, открывать зоны, откуда Исландия и забила второй мяч. Большая проблема в том, что, даже проигрывая, необходимо было сыграть строго и выполнять установку, потому что 1:0 — такой счёт, что всё за одну минуту можно поменять. Но получилось так, что мы потеряли нить игры и проигрывали борьбу, чем и воспользовалась сборная Исландии», —сказал Степаненко в эфире телеканала «Футбол 1».