L'One: «Халл» — это риск, Слуцкий может поставить крест на своей карьере

Хип-хоп исполнитель L'One сообщил, что переживает за главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого и назвал своего любимого российского футболиста.
«Поддерживаю Слуцкого. Конечно, это риск, и он может поставить крест на своей карьере. Его даже в Россию потом могут не позвать, всё может просто закончиться после „Халла“.
Любимый игрок — это, наверное, Федя Смолов. Мы с ним общаемся, и я его поддерживаю всячески. Он и усы начал носить после меня. «Месседж» с усами — это точно не из-за меня, просто я недавно сбрил бороду и ходил с усами. Тут бац — и Федя со своей «мохнаткой».
Очень хочу, чтобы Смолов и Головин уехали из России. Мне кажется, это те два игрока, которые стопроцентно могут где-то заиграть не на последних ролях. Очень хочется, чтобы молодёжь поехала. Пример — Караваев», — сказал L’One в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Meizu».