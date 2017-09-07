Черевченко: когда игроки допускают одни и те же ошибки, это напрягает

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от домашнего матча 12-го тура ФНЛ с «Луч-Энергией» (2:1).
«Тяжёлая игра. Просто нужно было свои моменты забивать. Хотя есть желание и моменты, реализация хромает. И есть проблемы в защите. Но наша победа закономерна. Мы смотрели сейчас эпизод с первым голом, там никакого офсайда не было. Все чисто.
Не первый случай, когда мы первыми забиваем. Всё равно ребята скованы. Когда игроки допускают одни и те же ошибки, это напрягает. А так я ребятам благодарен. Бились», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
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