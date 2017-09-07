Калешин: я не комментирую судейство, это бесполезно

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от ничьей с «Енисеем» в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 1:1.
«Матч сложился таким образом, что мы не смогли удержать победу. Но, объективно, у «Енисея» были моменты, которые они могли реализовать. К сожалению, не удалось выиграть сегодняшний матч. Вот весь комментарий. Мы пропустили с пенальти. Ошибки? Естественно, любой гол — это ошибка. Кто-то ошибся, нарушил правила — судья поставил пенальти.
Падение Обухова в чужой штрафной? Без комментариев. Я не комментирую судейство, это бесполезно», — цитирует Калешина сайт ФНЛ.
«Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»