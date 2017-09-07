Эдегор продлил контракт с «Реалом» до 2021 года

Стали известны некоторые подробности нового контракта полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора, выступающего в данный момент на правах аренды за «Херенвен». Как сообщает Marca, 18-летний норвежский футболист продлил соглашение с испанским грандом до 30 июня 2021 года.
Бывший контракт Эдегора с «Реалом» был в силе до 2018 года, и в испанском гранде не сомневались в целесообразности его пролонгации. Ранее сам Эдегор отказался сообщить эти подробности.
«Реал» приобрёл Эдегора зимой 2015 года у норвежского клуба «Стрёмсгодсет». Тогда СМИ сообщали, что он будет получать в неделю € 105 тыс. Аренда игрока в «Херенвене» оформлена до лета 2018 года.
Эдегор продлил контракт с «Реалом»