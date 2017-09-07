«Барселона» нацелилась на полузащитника «Марселя» Лопеса

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Максиму Лопесу, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, игра 19-летнего футболиста очень импонирует тренерскому штабу каталонской команды. «Барселона» следила за выступлением Лопеса в течение всего предыдущего сезона.
Представители «Барселоны» уже говорили в конце августа с агентом Лопеса, чтобы понять, как игрок относится к идее возможного перехода в стан сине-гранатовых. Сам Лопес является поклонником философии игры «Барселоны».
Действующий контракт Лопеса с французским клубом в силе до лета 2021 года.