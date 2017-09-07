«Бешикташ» может арендовать Диего Косту на полгода

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Football.London, в его услугах заинтересован «Бешикташ», который может взять форварда в аренду на полгода. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
Ранее стало известно, что Коста вернулся в Лондон спустя почти три месяца, которые он провёл в Бразилии. 28-летний футболист не хочет возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.
Коста был включён в заявку «Челси» на английскую Премьер-лигу, но не был включён в состав на Лигу чемпионов.
Marca: Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии