19-летний новичок «Интера» Карамо: «ПСЖ» и «Арсенал» проявляли ко мне интерес

Нападающий Янн Карамо, который во время летнего трансферного окна перешёл в «Интер» из «Канна» рассказал, что в его услугах были заинтересованы «ПСЖ» и «Арсенал».
«Для меня это новый вызов, новый футбол, и я надеюсь, что смогу улучшить свой уровень. Я пришёл в команду, и для меня важно, чтобы клуб верил в меня. В моих услугах был заинтересован «ПСЖ», а «Арсенал» связывался с моими агентами. Также был интерес со стороны «Монако» и «Лиона», но я решил приехать сюда.
Итальянский футбол, что-то новое для меня, но надеюсь, что смогу адаптироваться. Кто меня вдохновляет? Есть много футболистов. Например, Неймар или Куарежма, а также Дибала», — цитирует Карамо Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
«Интер» заплатил за французского футболиста € 5,5 млн.