Иско: хочу долгое время находиться в «Реале»

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско признался, что хотел бы выступать за мадридскую команду ещё долгое время. Хавбек защищает цвета «Реала» с 2013 года.
«Я хочу долгое время находиться в Мадриде. Я всегда хотел добиться успеха в «Реале», даже в те времена, когда я не получал много времени на поле. Я был непреклонен, я бы не сдался, и поэтому я сейчас чувствую себя очень важным игроком и мне очень комфортно, хочу продолжать в том же духе как в «Реале», так и в сборной Испании», — цитирует 25-летнего игрока Cadena Ser.
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