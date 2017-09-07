Туран может пропустить дерби с «Эспаньолом» из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может не сыграть в матче 3-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который состоится 9 сентября. Футболист вернулся в расположение команды из сборной Турции с травмой.
7 сентября каталонцы провели плановую тренировку, однако Туран участия в ней не принимал. Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 30-летний футболист работал отдельно от общей группы.
В ходе обследования врачи диагностировали у Турана проблемы с подколенным сухожилием левой ноги. Сколько времени потребуется на восстановление, станет известно позже.
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