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Тимощук: таких сильных эмоций, как в 2007 году, никогда больше не испытывали

7 сентября 2017, четверг. 18:24 Футбол

Бывший полузащитник Анатолий Тимощук, ныне входящий в тренерский штаб клуба, рассказал, как стал капитаном петербургской команды в 2007 году, а также вспомнил, какие ощущения испытывал после финального свистка в матче с «Сатурном». В ноябре 2007 года в заключительном туре чемпионата России «Зенит» в Раменском одержал победу со счётом 1:0 и стал чемпионом страны.

«В начале апреля в Перми перед матчем с «Амкаром» все писали на бумажках, кого они хотели бы видеть капитаном. Вскоре после голосования подошёл Дик Адвокат и признался, что многие назвали меня, но поскольку я новый человек в команде, то капитаном будет Эрик (Хаген. — Прим. „Чемпионата“). Для меня в тот момент это решение не было принципиальным: как работал, так и продолжал работать. Лидер должен доказывать свои преимущества на деле, а не на бумаге. Кстати, в том составе «Зенита» собралось немало футболистов с лидерскими качествами. Это и помогло выиграть золотые медали. В середине мая Хаген и Слава Малафеев в одном из эпизодов не поняли друг друга. Эрик пришел к главному тренеру и попросил освободить от должности капитана, поскольку плохо знает русский язык. Адвокат перед матчем с «Кубанью» в Краснодаре сообщил, что принял решение передать повязку мне. Я к этой обязанности был готов, поскольку много лет исполнял её в «Шахтёре».

Происходило немало событий, которые мешали нам как команде. Отношение ко мне не у всех было позитивным, но я старался не обращать на это внимание. Сразу сказал ребятам, что если у кого-то появятся претензии или замечания, высказывайте все в лицо: готов выслушать и обсудить. Но никто не сказал ничего плохого, все пожелали удачи. Да, возникали ситуации, которые можно было назвать критическими. Это нормально в коллективе из 25 мужчин. Однако с приближением финиша сезона случаев недопонимания было всё меньше и меньше. Притёрлись друг к другу, и это дало результат. Я точно знаю, что некоторые зенитовцы кардинально поменяли образ жизни в быту, чтобы добиться общего успеха. Мы не были большими друзьями вне футбола, но на поле готовы были всё отдать друг за друга.

Игру в Раменском вспоминаю с удовольствием только с точки зрения результата. Матч получился нервным, напряжённым и очень тяжелым. Сплошной стресс: неназначенный пенальти в ворота «Сатурна», прыжок Домингеса, навал, организованный хозяевами поля в концовке. Почти все эмоции оказались израсходованы. Да, историческое событие, но ощущение радости пришло чуть позже финального свистка. И было оно незабываемым. Со многими ребятами из той команды общаемся до сих пор и сходимся во мнении, что таких сильных эмоций никогда больше не испытывали. Не только от победы в заключительном матче, от всего сезона в целом.

Так отмечали, что ничего об этом не помню. Собирались командой, поужинали, но это столь неяркое событие, что не отложилось в памяти. После победы в чемпионате у нас ещё оставалось два матча Кубка УЕФА, я отправился в сборную. Так что было не до праздников. К тому же запоминается миг победы и как к ней шёл, а не то, как потом отпраздновал. Гораздо больше было эмоций, когда приехали после возвращения из Раменского на «Петровский» и увидели, что стадион полный. Больше 20 тыс. людей, несмотря на холодную погоду, пришли разделить с нами радость. Такое действительно остается в памяти на всю жизнь", — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Анатолий Тимощук
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