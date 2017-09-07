Главный тренер «Ньюкасла» Бенитес может пропустить матч с «Суонси»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес восстанавливается после операции и может пропустить матч 4-го тура английской Премьер-лиги с «Суонси Сити», сообщает Reuters со ссылкой на английские СМИ.
57-летний испанский специалист во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе перенёс хирургическое вмешательство в связи с инфекцией, появившейся после удаления грыжи. Эта операция была сделана бывшему наставнику «Реала» больше двух лет назад.
Бенитес намеревался приступить к работе в четверг, но вернулся домой из-за боли, которую почувствовал, находясь в машине. В предматчевой пресс-конференции в пятницу вместо Бенитеса будет участвовать тренер Франсиско де Мигель Морено. Матч «Суонси» — «Ньюкасл» состоится 10 сентября.
Бенитес готов рассмотреть предложения от других клубов АПЛ