РФС разрешил «СКА-Хабаровск» дозаявить аргентинского полузащитника Барбаро

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков удовлетворил заявление «СКА-Хабаровск» о регистрации полузащитника Алехандро Барбаро, сообщает официальный сайт РФС. Клуб может заявить хавбека для участия в соревнованиях под эгидой РФС в случае предоставления всех необходимых документов.
Ранее 25-летний аргентинский футболист выступал за кипрские клубы «Аполлон» и «Кармиотисса».
Согласно данным сайта Transfermarkt, летом этого года Барбаро, в активе которого матчи за сборные Аргентины U17 и U20, стал свободным агентом.
На встречу со «СКА-Хабаровск» пришло около 150 болельщиков