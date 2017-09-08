Ле Гре: продление контракта с Дешамом обсудим после выхода сборной Франции на ЧМ

Президент федерации футбола Франции Ноэль ле Гре сообщил, что переговоры с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом о продлении контракта состоятся после того, как сборная обеспечит себе путёвку на чемпионат мира 2018 года.
«Продление контракта с Дешамом? Его действующие соглашение ещё рассчитано на девять месяцев, поэтому о его продлении говорить рано. Сначала сборная Франции должна выйти на чемпионат мира, который пройдёт в России, а потом сядем за стол переговоров», — приводит слова ле Гре AS.
После восьми туров отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Франции (17 очков) занимает первое место в турнирной таблице группы А, опережая на одно очко Швецию и на четыре – Нидерланды, которые находятся на второй и третьей строчках соответственно.