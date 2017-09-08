Перес: «Реал» объявит о новом соглашении с Иско в ближайшие дни

Президент «Реала» Флорентино Перес заверил, что мадридский клуб объявит о подписании нового контракта с полузащитником Иско в ближайшие дни.
«Иско присоединился к нам в совсем юном возрасте, и его игра продолжает улучшаться. Сейчас он играет так, как мы себе и представляли. Мы объявим о продлении его контракта в ближайшие дни — тогда, когда сделка будет завершена», — приводит комментарий функционера Cadena Ser.
Текущее соглашение 25-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2018 года.
Сумма отступных за Иско в новом контракте с «Реалом» составит € 700 млн