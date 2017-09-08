Источник: Туран перешёл в «Галатасарай» на правах аренды

Турецкий полузащитник Арда Туран, чей трансферный лист принадлежит «Барселоне», продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает RAC1.
Согласно информации источника, Туран будет защищать цвета турецкого клуба на правах аренды, которая будет в силе в течение ближайших двух сезонов. Туран воспользовался тем, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не скрывал, что не планирует задействовать Турана. Последний в свою очередь понимал, что рассчитывать на соответствующую игровую практику в каталонском клубе ему не приходится.
Туран перешёл в «Барселону» в 2015 году из мадридского «Атлетико», защищая до этого цвета «Галатасарая».
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