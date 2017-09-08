Перес: Асенсио не покинул бы «Реал» и за € 10 млн

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уверен, что полузащитнику Марко Асенсио даже в голову не приходит мысль о смене клубной прописки. Глава «сливочных» подчеркнул, что футболиста сборной Испании в «Королевском клубе» всё устраивает.
«Я не помню, сколько составляет трансферная цена Асенсио. Но Марко не покинул бы «Реал» и за € 10 млн, так как он счастлив в нашем клубе. Это очень сильный футболист. Его голы впечатляют, но то же самое он делает и на тренировках. Асенсио отлично вписался в «Реал», — приводит слова главы испанского гранда Cadena Ser.
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