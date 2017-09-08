«Фенербахче» согласовал с «Тоттенхэмом» аренду Янссена

«Фенербахче» договорился с «Тоттенхэм Хотспур» об аренде нападающего Винсента Янссена. Как сообщает официальный сайт турецкой команды, форвард сборной Нидерландов сегодня прибудет в Стамбул для завершения переговоров.
Янссен перешёл в «Тоттенхэм» летом 2016 года из АЗ. В прошлом сезоне он забил шесть голов в 38 матчах за лондонский клуб.
Ранее стало известно, что Янссен не был включён в заявку «Тоттенхэма» на групповой этап Лиги чемпионов-2017/18. В этом сезоне голландец в трёх матчах Премьер-лиги провёл всего лишь четыре минуты.
Янссен и Ламела не включены в заявку «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов