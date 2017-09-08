Менди: надеюсь, первый домашний матч за «МС» проведу с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди поделился ожиданиями от матча 4-го тура АПЛ с «Ливерпулем», выразив надежду, что появится на поле.
«Домашний матч с «Ливерпулем» — это важное событие! Ожидания большие, и я надеюсь, что это будет мой первый домашний матч в «Манчестер Сити». Но как бы ни сложились обстоятельства, я тщательно готовлюсь ко всем поединкам.
Я переехал в Англию, чтобы выступать в матчах такого уровня. Кроме того, будет здорово играть перед аудиторией болельщиков «Сити».
Они оказали нам большую поддержку во время матча с «Борнмутом» — в конце матча мы отпраздновали победу вместе, и я хочу радовать наших болельщиков на протяжении всего сезона», — цитирует Менди пресс-служба «Манчестер Сити».
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 сентября. Начало – в 14:30 мск.