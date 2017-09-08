В. Березуцкий: ЦСКА больше нельзя терять очки, будем биться за победу

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром», отметив, что пауза на матчи сборной была очень важна.
«Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряжённого старта сезона. Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело. «Амкар» умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу», — цитирует Березуцкого пресс-служба клуба.
Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 8 сентября. Начало – 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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