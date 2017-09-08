Фернандо: кажется, для соперников нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона

Полузащитник «Спартака» Фернандо высказал мнение, что соперники на матчи с красно-белыми выходят на поле с удвоенной энергией и желают во чтобы то ни стало отобрать очки у действующих чемпионов России.
«Эти выходные пришлись как нельзя кстати. Надо было привести мысли в порядок, да и организму дать небольшую передышку, чтобы он восстановился. Летал с семьей в Турцию. Хорошо отдохнул и с новыми силами вернулся к работе. Думаю, пауза в чемпионате всем ребятам пойдёт на пользу — поможет собраться, чтобы вновь побеждать и отстоять титул.
Первые месяцы чемпионата забрали много сил, они были непростыми. С другой стороны, нам никто и не обещал, что будет легко. К тому же в этом сезоне соперники играют против нас с удвоенной яростью, борются до конца. Кажется, что для них нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона», — цитирует Фернандо пресс-служба клуба.