Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ситуации с травмированными игроками. По словам Вартапетова, в предстоящем завтра домашнем матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» красно-белым не поможет защитник Сердар Таски.
«Зе Луиш получил во время игровых упражнений. Он занимался два-три дня, бил по воротам, тренировался. Эта мышца живота не совсем футбольная, поэтому часто вызывает сложности у футболистов. Такая же травм была у Жоао Карлоса. Она коварна и не даёт возможности ударить по воротам. С «Рубином» и «Марибором» вряд ли сыграет, тренируется индивидуально. Примерные сроки восстановления для этой травмы две-три недели
Таски работает индивидуально, есть улучшения. С „Рубином“ не сыграет. Тимофеев ещё в Италии и возвращается 10 сентября. Скоро снимут швы. 11-го начинает реабилитацию на базе.
Зобнин чувствует себя хорошо, рвётся в бой. Наша задача его останавливать, потому что он готов сейчас уже морально в группе тренироваться. Но рисковать нельзя. Когда будем полностью уверены объявим сроки его возвращения", — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.