Видеотрансляция матча КАМАЗ – «Оренбург-2» начнётся в 18:30

В 18:30 по московскому времени в городе Набережные Челны начнётся матч восьмого тура зоны «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги между командами КАМАЗ (Набережные Челны) и «Оренбург-2» (Оренбург). Встреча пройдёт на стадионе «КАМАЗ».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на «Чемпионате».
После семи матчей КАМАЗ имеет в своём активе 12 очков, тогда как у «Оренбурга-2» одно очко после такого же количества игр. Турнирная таблица, составы команд и новости ПФЛ доступны в специальном разделе сайта.