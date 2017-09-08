Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Амкаром» в Перми

В стартовом матче 9-го тура российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на стадионе «Звезда» в Перми обыграл с минимальным счётом местный «Амкар».
Единственный гол в этом матче был забит на 54-й минуте. Понтус Вернблум, проводивший 200-й матч за «армейцев», сделал точную передачу на Алана Дзагоева, который вывел Тимура Жамалетдинова на ударную позицию и 20-летний футболист хладнокровно переиграл вратаря. Жамалетдинов забил свой первый гол за ЦСКА.
«Амкар» закончил матч вдесятером — в компенсированное ко второму тайму время Брайн Идову получил вторую жёлтую карточку.
В таблице РФПЛ ЦСКА (16 очков) поднялся третье место, а «Амкар» (5 очков) располагается на последней строчке.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.