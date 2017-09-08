Мбаппе забил первый гол в составе «ПСЖ» в дебютном матче за команду

Нападающий Килиан Мбаппе отличился первым голом за «ПСЖ» в дебютном матче в составе команды. 18-летний футболист на 59-й минуте матча с «Метцем» в пятом туре Лиги 1 отправил мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной площади.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, «ПСЖ» в последний день трансферного окна арендовал Мбаппе у «Монако» до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой молодой нападающий станет игроком парижского клуба до 30 июня 2022 года.
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