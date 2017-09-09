Модрич и Навас пропустят матч «Реал» — «Леванте»

Полузащитник Лука Модрич и вратарь Кейлор Навас не помогут «Реалу» в матче третьего тура испанской Примеры против «Леванте», сообщает AS.
Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан решил предоставить отдых хорвату и костариканцу, которые играли за свои сборные в недавних матчах.
Список игроков, которые смогут выйти на поле в предстоящем матче, выглядит так: вратари Касилья, Лука; защитники Карвахаль, Вальехо, Рамос, Начо, Марсело, Тео; полузащитники Кроос, Касемиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос; нападающие Бензема, Бэйл, Лукас Васкес.
Матч «Реал» — «Леванте» состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало встречи в 14:00 мск.
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