«Милан» пытался задействовать Ньянга в переговорах с «Торино» по Белотти

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи рассказал, почему переговоры о переходе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга в туринский клуб затянулись на несколько недель. Функционер отметил, что «Милан» пытался использовать игрока в своём предложении по Андреа Белотти.
«Ситуация по трансферу Ньянга была похожа на мыльную оперу. Он хотел перейти в наш клуб и даже отклонил для этого предложение «Сампдории». Президент «Торино» дал мне добро на переговоры с «Миланом». Однако «Милан» пытался использовать трансфер Ньянга как часть своего предложения по Белотти. Их предложение было недостаточно хорошим. Я настаивал на том, что рассматривать каждый трансфер по отдельности. Мы пытаемся строить сильную команду, а продажа Белотти за € 50-60 млн нам в этом не поможет. Хотим, что бы за Белотти заплатили ту сумму, которой он достоин», — цитирует Петрачи Football Italia.
Ньянг перебрался в «Торино» в последней день трансферного окна на правах аренды.