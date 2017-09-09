175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Милан» пытался задействовать Ньянга в переговорах с «Торино» по Белотти

9 сентября 2017, суббота. 14:02 Футбол

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи рассказал, почему переговоры о переходе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга в туринский клуб затянулись на несколько недель. Функционер отметил, что «Милан» пытался использовать игрока в своём предложении по Андреа Белотти.

«Ситуация по трансферу Ньянга была похожа на мыльную оперу. Он хотел перейти в наш клуб и даже отклонил для этого предложение «Сампдории». Президент «Торино» дал мне добро на переговоры с «Миланом». Однако «Милан» пытался использовать трансфер Ньянга как часть своего предложения по Белотти. Их предложение было недостаточно хорошим. Я настаивал на том, что рассматривать каждый трансфер по отдельности. Мы пытаемся строить сильную команду, а продажа Белотти за € 50-60 млн нам в этом не поможет. Хотим, что бы за Белотти заплатили ту сумму, которой он достоин», — цитирует Петрачи Football Italia.

Ньянг перебрался в «Торино» в последней день трансферного окна на правах аренды.

Райола: Ньянг пока не хочет перебираться в Россию, нужно уважать его выбор
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Торино ФК Милан Андреа Белотти М'Байе Ньянг Трансферы
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
14:05 Устинов: тульский «Арсенал» — крепкая команда, их не стоит сбрасывать со счётов
14:02 «Милан» пытался задействовать Ньянга в переговорах с «Торино» по Белотти
13:45 Созин: игра ЦСКА как лампочка в 25 ватт. Вроде, свет даёт, но он не яркий
13:35 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы
13:09 Тебас: «Барселона» не останется топ-клубом, если Каталония отделится от Испании
12:57 Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Анжи» на матч девятого тура РФПЛ
12:39 Гранеро – о знакомстве с Месси: было страшно подумать, кем он станет в будущем
12:36 Вальверде — о контракте Иньесты: не сомневаюсь, что соглашение будет достигнуто
12:11 Президент «Реала»: мы не будем платить € 222 млн за игрока, как «ПСЖ» за Неймара
11:53 Слуцкий: в России говорим, что лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1
11:39 Навас: уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании
11:25 Вальдеррама: Месси или Марадона? Здесь сравнивать нечего, Диего остаётся лучшим
11:20 Объявлены победители конкурса на названия новых улиц у стадиона «Динамо»
10:53 Женщины смогут за полцены купить билет на матч, в котором дебютирует Штайнхаус
10:33 «Арсенал» покинет Дик Лоу, который отвечал за переговоры по трансферам
10:31 Моуринью разочарован решением Андреаса Перейры уйти из «МЮ» в аренду
10:15 Бубнов: не знаю, где Зе Луиш умудрился потянуть живот
09:52 Пепе: болельщики «Реала» не такие страстные, как фанаты «Бешикташа»
09:48 «Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике
09:40 В. Панченко: «Динамо» с «Зенитом» минимум сыграет вничью
09:25 Гвардиола: Агуэро не играл в последних матчах из-за двух глупых тренеров!
09:20 Модрич и Навас пропустят матч «Реал» — «Леванте»
09:12 Венгер считает «Арсенал» претендентом на чемпионство в этом сезоне
04:06 Меркель: суммы, которые тратят на трансферы в футболе, недостижимы для людей
03:19 Невероятный гол Алмейды, принесший победу «Бенфике» в матче с «Портимоненсе»
01:57 Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Зенитом»
01:40 Игроки «Локомотива-Казанка» исполнили пенальти в стиле Месси и Суареса
01:30 Ловчев: верю в победу «Спартака» над «Рубином» — пора, да и деваться уже некуда
00:55 «Бенфика» в преддверии матча с ЦСКА не без труда победила «Портимоненсе»
00:39 Краневиттер: раньше была только одна ассоциация с Россией – холод
00:36 Щенсны будет защищать ворота «Ювентуса» в матче с «Кьево»
00:27 Слуцкий: это самое большое поражение в моей карьере. Теперь никто не верит в нас
00:14 Мбаппе: всегда хотел играть рядом с лучшими футболистами
8 сентября 2017, пятница
23:55 Григорян: не хотел бы строить каких-то больших планов в «Арарате»
23:48 «Хетафе» на выезде одержал победу над «Леганесом»
23:46 «Трабзонспор» объявил о переходе Сосы из «Милана»
23:39 «Халл Сити» потерпел поражение со счётом 0:5
23:34 Гол и результативная передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»
23:23 «РБ Лейпциг» нанёс «Гамбургу» первое поражение в сезоне
23:16 «Марибор» перед матчем со «Спартаком» сыграл дома вничью с «Целе»
23:10 Мбаппе забил первый гол в составе «ПСЖ» в дебютном матче за команду
23:04 Конте: если трансферное окно станет короче, это будет к лучшему
23:01 Клопп: Коутиньо не сделал ничего непростительного. Всё нормально
22:33 «Монпелье» продавал форму с ошибкой в названии клуба
22:24 Вальверде: лучшая новость о трансферном окне — это то, что оно закрылось
Все новости RSS
Партнерский контент