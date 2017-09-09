Клопп: Мане не заслуживал удаления, это был несчастный случай

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги, а также красную карточку нападающему Садио Мане.
«У нас было всё, что нужно, при игре в равных составах. У нас был шанс. Пропустили первый необязательный гол, сыграв не очень умно. Однако определяющей в этом матче стала красная карточка Садио Мане. Не думаю, что это было удаление. В этом эпизоде Садио не видел голкипера. Это был несчастный случай. Надеюсь, люди видят этот эпизод таким, каким он на самом деле был.
Судья был близок к тому, чтобы удалить меня со скамейки запасных. Я сказал резервному рефери, что столкновение Мане с вратарём не заслуживало красной карточки. Надеюсь, Эдерсон не получил серьёзной травмы. Это несчастный случай. Нога Мане не была поднята высоко, а голкипер головой вперёд шёл на мяч. Садио расстроен по поводу этого эпизода. Для него это тяжело.
У меня в жизни несколько раз случались поражения со счётом 0:5. Это не круто. Сегодня мы играли не так уж плохо, но никто об этом и не вспомнит», — цитирует Клоппа BBC Sport.
Посмотреть видео инцидента можно в «Твиттере».