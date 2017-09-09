175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бензема получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 4-6 недель

9 сентября 2017, суббота. 18:59 Футбол

Форвард «Реала» Карим Бензема, получивший травму в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании, выбыл на достаточно длительный срок.

Как сообщает AS, у французского футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия. Таким образом, игрок выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.

Сообщается, что Бензема, скорее всего, пропустит четыре ближайших матча Примеры — с «Реалом Сосьедад», «Бетисом», «Эспаньолом» и «Алавесом» (пройдут с 17 сентября по 1 октября). Также нападающий вряд ли поможет «Реалу» в матчах Лиги чемпионов с АПОЭЛ (13 сентября) и дортмундской «Боруссией» (26 сентября).

Зидан: «Реал» не показывает хороший футбол, нужно искать какие-то решения
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Карим Бензема Травмы — футбол
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
19:15 Соперник «Зенита» «Вардар» выиграл у «Силекса» в чемпионате Македонии
19:06 «Валенсия» и «Атлетико» не смогли выявить победителя
19:04 Бердыев: сразу сказал Сесару Навасу, что нужен капитан и в раздевалке, и на поле
18:59 Каррера: Джано пропускает матч «Спартак» — «Рубин» из-за проблем с коленом
18:59 Бензема получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 4-6 недель
18:53 «Арсенал» разгромил «Борнмут», «Тоттенхэм» забил три мяча «Эвертону»
18:51 «Челси» на выезде победил «Лестер» благодаря голам Мораты и Канте
18:43 Юрченко: зачем обмусоливать второй гол «Анжи»? Мяч засчитали, его не отменят
18:29 «Спартак» — «Рубин»: Промес проведёт сотый матч за красно-белых
18:26 Дортмундская «Боруссия» не смогла одолеть «Фрайбург», «Байер» проиграл «Майнцу»
18:22 «Ростов» ушёл от поражения в матче с тульским «Арсеналом» и догнал ЦСКА
18:09 Парфёнов: на некоторых игроков вызов в сборную России повлиял в худшую сторону
18:05 ЦСКА обошёл «Спартак» по количеству гостевых побед в чемпионатах России
18:04 Дикань: «Шахтёру» в любом случае надо побеждать «Наполи» в первом матче ЛЧ
17:50 «Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Рубином»
17:49 Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч со «Спартаком»
17:48 Нигматуллин: первое, что мне понравилось в Москве, – мороженое
17:39 Зидан: «Реал» не показывает хороший футбол, нужно искать какие-то решения
17:37 Дудиев: «Тосно» привёз сам себе два нелепых гола, хотя мог и победить «Анжи»
17:31 Яковлев: у «Спартака» в ЛЧ будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо
17:27 «Тосно» — «Анжи» — 2:2. Видеообзор матча 9-го тура РФПЛ
17:21 Манчини взял на игру с «Динамо» 24 игрока «Зенита»
17:14 Гулиев: «Спартаку» не нужны советы перед игрой с «Тосно», они сами всё знают
17:12 Жамалетдинов: давно ждал гола за ЦСКА, рад, что удалось забить «Амкару»
17:09 Гвардиола: не знаю, заслужил ли Мане красную карточку
16:49 Клопп: Мане не заслуживал удаления, это был несчастный случай
16:49 Казаев: может, «Тосно» сыграет на руку, что «Спартак» будет после Лиги чемпионов
16:35 Будогосский предложил расположить камеры на линии ворот в матчах ЧР
16:27 Дубли Жезуса и Зане помогли «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»
16:25 Скрипченко: результат заслуженный, никто не хотел уступать
16:14 Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди неевропейских игроков
16:12 Парфёнов: искромётный матч для болельщиков, но не для тренеров
16:01 «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче молодёжного первенства
15:53 «Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»
15:51 «Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в Санкт-Петербурге
15:50 Пономарёв: по сравнению с европейским футболом, мы просто черепахи!
15:39 Трезеге: вкус кубка ЧМ не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его
15:36 «МС» — «Ливерпуль»: Мане нанёс травму Эдерсону и был удалён с поля
15:33 Путин принял участие в церемонии старта тура кубка ЧМ-2018 в «Лужниках»
15:21 «Ростов» — «Арсенал Т: стали известны стартовые составы
15:12 Бебето: «Лужники» — прекрасный стадион, мне очень понравился
14:59 «Локомотив» уступил «Ахмату» в матче молодёжного первенства
14:58 Де Лаурентис: простили ли мы с Игуаином друг друга? Мне нечего прощать
14:52 Инфантино — о «Лужниках»: Россия и Москва могут гордиться таким стадионом
14:42 Ван Гал: вынудил «Манчестер Юнайтед» выплатить мне всё до последнего пенни
Все новости RSS
Партнерский контент