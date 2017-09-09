Бензема получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 4-6 недель

Форвард «Реала» Карим Бензема, получивший травму в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании, выбыл на достаточно длительный срок.
Как сообщает AS, у французского футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия. Таким образом, игрок выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.
Сообщается, что Бензема, скорее всего, пропустит четыре ближайших матча Примеры — с «Реалом Сосьедад», «Бетисом», «Эспаньолом» и «Алавесом» (пройдут с 17 сентября по 1 октября). Также нападающий вряд ли поможет «Реалу» в матчах Лиги чемпионов с АПОЭЛ (13 сентября) и дортмундской «Боруссией» (26 сентября).
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