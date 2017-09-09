Каррера: думаю, Промес должен проставиться перед партнёрами по «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о полузащитнике Квинси Промесе, забившем 50-й гол за клуб.
«В первом тайме мы тоже хорошо играли, мало позволяли «Рубину». Но второй тайм, безусловно, был хорошим. Со «СКА-Хабаровск» тоже сыграли хороший второй тайм. Знал, что сегодня день Москвы. Для российских игроков это могло стать дополнительной мотивацией. Я рад, что мы победили в этот день, пусть мы и не единственная команда в Москве.
Сегодня был юбилей и у Промеса — 100 матчей за «Спартак»? Думаю, он должен проставиться. У него большой потенциал, и он максимально выражает его на поле, в этом есть заслуга команды.
Мой удар по бутылке с водой? Я был довольно злым в тот момент. Просто ударил по бутылке, чтобы выплеснуть эмоции. Не мог дать пинок под зад кому-либо», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.