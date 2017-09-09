Соперник ЦСКА в ЛЧ, «Базель», дома уступил «Лозанне», Сухи был удалён с поля

«Базель», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, дома со счётом 1:2 проиграл «Лозанне» в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии.
На 29-й минуте Рикки ван Волфсвинкель с пенальти вывел «Базель» вперёд, однако во втором тайме голы Беньямина Кололли и Жоэля Жейссманна принесли «Лозанне» победу. Оба мяча хозяева пропустили, играя вдесятером — с поля в начале второй половины игры был удалён экс-защитник «Спартака» Марек Сухи. При этом гости тоже заканчивали в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Николя Гетац.
Напомним, ЦСКА сыграет с «Базелем» в Лиге чемпионов 18 октября в Москве и 31 октября — на выезде. Помимо «армейцев» и швейцарцев, в группе А находятся «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика».
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