Руни мог дебютировать за «Эвертон» в 15 лет, но не получил разрешения

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который является воспитанником клуба, мог дебютировать за «ирисок» в 15 лет, но не получил разрешения Футбольной ассоциации английских школ (ESFA). Об этом в автобиографии написал бывший член тренерского штаба «Эвертона» Арчи Нокс.
«Видел только двух игроков в возрасте 14 лет, о которых можно было уверенно сказать, что они станут звёздами, — это Руни и Гиггз. Мы пытались получить разрешение, чтобы Руни дебютировал за „Эвертон“ в 15 лет. Мы бы не использовали его каждую неделю, это без вопросов, но разрешения мы всё равно не получили. Уэйн дебютировал, когда ему было уже 16», — цитирует книгу Нокса The Sun.
Напомним, Руни дебютировал за первую команду «Эвертона» 17 августа 2002 года. В 2004-м англичанин ушёл в «Манчестер Юнайтед», а минувшим летом вернулся в «Эвертон».